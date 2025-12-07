Нетаньяху рассказал о скором переходе ко второму этапу мирного плана по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. Его слова приводит РИА Новости.

«В Газе остался последний павший заложник, который должен вернуться на родину, вскоре после этого мы перейдем ко второму этапу. <...> Нас ждет второй этап, включающий разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы», — сказал премьер Израиля.

Нетаньяху добавил, что существует и третий этап — «дерадикализация Газы».

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

3 ноября издание Asharq Al-Awsat сообщило, что ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня. Движение также обязалось «не разрабатывать какое-либо оружие на территории Газы и не заниматься контрабандой оружия в сектор».

Ранее Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке».