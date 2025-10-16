Трамп: Израиль вернется на улицы Газы, как только я скажу слово

Президент США Дональд Трамп в интервью CNN допустил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит операцию в секторе Газа.

Так глава государства отметил на вопрос, что случится, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

«Израиль вернется на эти улицы (сектора Газа. — «Газета.Ru»), как только я скажу слово. Если бы Израиль мог прийти и разнести их в пух и прах, он бы это сделал», — сказал лидер США.

13 октября Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете (парламенте) он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет».

Утром 13 октября ХАМАС освободил последних израильских заложников, а Западный Иерусалим отпустил 1966 палестинских заключенных. План об урегулировании конфликта в Газе предусматривает и разоружение палестинского радикального движения.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия.