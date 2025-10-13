Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа

Конфликт в секторе Газа завершился. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля, передает Reuters.

«Это большая честь для меня — великий и прекрасный день. Новое начало», — добавил он.

После выступления в кнессете президент США отправится в Египет на саммит по прекращению войны в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее ХАМАС передал первую группу заложников представителям Красного Креста.