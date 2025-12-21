На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стартовало заседание лидеров ЕАЭС

В Санкт-Петербурге в президентской библиотеки им. Ельцина стартовал саммит ЕАЭС
close
Владислав Воднев/РИА Новости

Саммит Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), в котором принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении, начался в Санкт-Петербурге в здании президентской библиотеки им. Ельцина. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы развития единого рынка Союза, а по итогам ожидается подписание соглашения о свободной торговле между ЕврАзЭС и Индонезией.

После этого президент РФ Владимир Путин также примет участие в церемонии вручения лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Международной премии мира имени Л.Н.Толстого.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что лидер Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будут награждены в Санкт-Петербурге Международной премией мира. По его словам, это награждение очень важное. Представитель Кремля рассказал, что премия была им присуждена несколько месяцев назад.

Ранее Лукашенко приехал на встречу лидеров ЕАЭС.

