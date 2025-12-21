Карта России с Крымом и новыми территориями за спиной президента РФ Владимира Путина во время программы «Итоги года» символизирует о твердой позиции российского руководства по территориальным вопросам. Об этом этом сообщает британское издание UnHerd.

«Это был явный признак того, что президент России не намерен отступать от своих требований», — отмечается в статье.

Там указано, что карта не была единственным признаком, демонстрирующим уверенность Путина в успехах Вооруженных сил РФ.

По словам авторов, Путин чувствует себя комфортно, поскольку видит, что украинская армия терпит неудачи на фронте, президент Украины Владимир Зеленский готов идти на уступки, а президент США Дональд Трамп заявляет о слабости европейских союзников.

Издание пишет, что программа вышла как раз после того, как лидеры Евросоюза не смогли достичь консенсуса по поводу замороженных российских активов, что также сыграло на руку России.

Путин в ходе прямой линии назвал чушью утверждения о том, что РФ намерена напасть на Европу. Политик считает, что европейские государства продолжают нагнетать обстановку, говоря, что «нужно готовиться к войне», чтобы прикрыть свои ошибки.

19 декабря Путин подвел итоги года в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут, к президенту поступило более 3 млн обращений.

