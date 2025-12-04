Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов

Если Евросоюз попытается украсть замороженные российские активы, возврат средств может состояться путем настоящих репараций. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli (формальный повод для объявления войны. — «Газета.Ru») со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», — написал политик.

По его словам, в таком случае Россия может потребовать от Евросоюза вернуть деньги не через суд, а платить репарации, которые накладываются на поверженных врагов.

3 декабря в Еврокомиссии сообщили, что решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе ЕК указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года. В их числе выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ, также предусмотрены заимствования ЕС.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что в схеме выдачи кредита Украине за счет российских активов предусмотрен механизм немедленного возврата средств России. По ее словам, все необходимые денежные средства всегда будут в наличии.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.