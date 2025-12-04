На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов

Медведев: Россия может вернуть украденные ЕС активы путем настоящих репараций
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Если Евросоюз попытается украсть замороженные российские активы, возврат средств может состояться путем настоящих репараций. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli (формальный повод для объявления войны. — «Газета.Ru») со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», — написал политик.

По его словам, в таком случае Россия может потребовать от Евросоюза вернуть деньги не через суд, а платить репарации, которые накладываются на поверженных врагов.

3 декабря в Еврокомиссии сообщили, что решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе ЕК указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года. В их числе выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ, также предусмотрены заимствования ЕС.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что в схеме выдачи кредита Украине за счет российских активов предусмотрен механизм немедленного возврата средств России. По ее словам, все необходимые денежные средства всегда будут в наличии.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами