Зеленский двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. Об этом он сказал во время выступления в парламенте Нидерландов, пишет The Guardian.

«Мы находимся в разгаре самых интенсивных и целенаправленных переговоров о мире с начала этого конфликта», – передает его слова CNN.

По словам Зеленского в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». И сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент Украины подчеркнул, что Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.

В своем выступлении Зеленский отметил, что переговоры касаются «не только прекращения огня, но и гарантий безопасности». Также в своей речи он раскритиковал требование России и США о выходе ВСУ из Донбасса.

Также Зеленский по время выступления в парламенте Нидерландов вновь призвал принять решение о конфискации замороженных российских активов.

Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры между украинской и американской делегациями, на которых стороны обсудили американский мирный план. На переговорах были согласованы гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. По информации американских официальных лиц, 90% мирного соглашения по Украине на данный момент согласовано. Нерешенными вопросами остаются выход ВСУ с территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС.

