В России внесли изменения в госпрограмму по переселению соотечественников

Президент России Владимир Путин внес изменения в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению на российскую территорию. Подписанный главой государства указ размещен на сайте официальной публикации правовых актов.

Из текста документа следует, что тем соотечественникам, которые состоят в гражданстве Белоруссии, Казахстана, а также Молдавии или Украины, теперь не будет необходимости в подтверждении владение русским языком. Кроме того, это распространяется и на репатриантов, которые изъявили желание принять участие в этой программе.

Среди прочего в документе содержатся и другие условия для репатриантов и их семей, вроде возможности претендовать на финансовую и социальную поддержку в рамках региональных программ переселения: обустройство жилья, профессиональное образование и трудоустройство.

2 июля сообщалось, что в Государственной думе захотели ужесточить требования программы репатриации. Там разработали законопроект, согласно которому к категории проживающих за рубежом соотечественников будут относиться только представители народов, которые исторически проживали на территории России.

Ранее репатрианты возмутились сложностями при поступлении в российскую школу.