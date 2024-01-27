Путин заявил о продвижении русофобии странами Европы

В ряде европейских стран русофобия продвигается как государственная политика. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала, посвященного жертвам нацизма, сообщает ТАСС.

«Неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев, <...> а в некоторых странах Европы русофобия продвигается как официальная политика», – сказал Путин.

Он отметил, что данные факты говорят о пересмотре итогов Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацистской идеологии была дана однозначная правовая оценка.

По словам президента, в некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают нацистов, но и берут на вооружение их идеологию и методы.

Путин подчеркнул, что в государствах Прибалтики десятки тысяч людей лишают самых элементарных прав и «объявляют недочеловеками».

27 января резиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала, посвященного жертвам нацизма в период Великой Отечественной войны.

Ранее Путин заявил об усилиях России по искоренению нацизма.