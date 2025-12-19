Путин: украинцы в России должны проголосовать в случае выборов на Украине

Путин: украинцы в РФ должны иметь право голоса в случае выборов на Украине

В России проживают около 5-10 млн украинцев и они должны иметь право голоса в случае выборов на Украине. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

»<...> если уж выборы (на Украине — прим.ред) будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право Украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

По словам президента, власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и отвечал на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Пресс-конференция российского лидера продлилась почти 5 часов. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о готовности РФ подумать о прекращении ударов на время выборов на Украине.