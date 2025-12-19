На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прямая линия с Путиным длилась более 4 часов

В Гостином дворе завершилась прямая линия с президентом РФ Путиным
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

В Гостином дворе в Москве закончились «Итоги года с Владимиром Путиным» — формат, который объединил прямую линию и большую пресс-конференцию. Она длилась 4 часа 30 минут.

Мероприятие началась в 12.09 по мск. Путин ответил на более чем 80 вопросов.

Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Президент РФ готовился к «Итогам года» несколько дней, работая до глубокой ночи, как рассказал его официальный представитель Дмитрий Песков.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и продолжался в течение всего мероприятия. Их расшифровкой, как и в 2024 году, занимался GigaChat.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин связал свои личные успехи и достижения России.

