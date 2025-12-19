Путин связал свои личные успехи и достижения России

Президент РФ Владимир Путин считает, что его личные успехи не могут быть отделены от достижений страны. Российский лидер заявил об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
«Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу», — сказал он.
Также глава государства рассказал, что в последнее время заканчивает работу все позднее и позднее, тем самым «нарушая трудовое законодательство». При этом Путин назвал данную ситуацию неправильной и призвал всех россиян ложиться спать вовремя, поддерживая форму.
19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.
Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее Путин признался, что испытывает профессиональную деформацию.