Путин связал свои личные успехи и достижения России

Путин заявил, что его личные успехи неотделимы от достижений России

Президент РФ Владимир Путин считает, что его личные успехи не могут быть отделены от достижений страны. Российский лидер заявил об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

«Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу», — сказал он.

Также глава государства рассказал, что в последнее время заканчивает работу все позднее и позднее, тем самым «нарушая трудовое законодательство». При этом Путин назвал данную ситуацию неправильной и призвал всех россиян ложиться спать вовремя, поддерживая форму.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Ранее Путин признался, что испытывает профессиональную деформацию.