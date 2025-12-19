Путин признал, что испытывает профдеформацию

Путин заявил, что испытывает профессиональную деформацию, как и каждый человек

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что, как и каждый человек, испытывает профессиональную деформацию.

«Да, думаю, что да, так как и каждый человек, который полностью погружается в работу», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Также в ходе прямой линии Путин рассказал, что заканчивает работу все позднее и позднее, «нарушая трудовое законодательство». Президент подчеркнул, что подобный подход неправильный. Глава государства призвал всех россиян ложиться спать вовремя, поддерживая форму.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

