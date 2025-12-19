Володин рассказал, как реализуют решения по итогам общения Путина с россиянами

Решения, которые были приняты президентом России Владимиром Путиным по результатам общения с россиянами в ходе прямой линии, будут реализованы законодательно в приоритетном порядке. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в канале в Max.

Он отметил, что глава российского государства обозначил ключевые темы, формирующие повестку развития страны.

«Решения, принятые им по результатам общения с гражданами, будут законодательно реализованы в приоритетном порядке», — написал Володин.

Он подчеркнул, что депутаты со своей стороны тоже проработают поставленные вопросы в своих избирательных округах.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, кто будет контролировать исполнение поручений Путина после прямой линии.