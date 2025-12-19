Турист отсудил у отеля почти 2 млн рублей из-за шутки аниматора

Турист, получивший травму на отдыхе по вине сотрудника отеля, отсудил компенсацию в размере £18 тысяч (1,9 млн рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

Райан Мендельсон из Манчестера приехал на две недели в Кабо-Верде и заселился в отель RIU Touareg. Его спокойный отдых закончился, когда аниматор отеля подбежал сзади и резко ударил его по ноге. В тот момент Райан стоял у бассейна и разговаривал с двумя девушками.

«Я почувствовал, как колено щелкнуло, вывернулось и вывихнулось, и я упал на пол, как мешок картошки. Я был шокирован и не мог двигаться», — вспоминает британец.

Постояльцы отеля бросились ему на помощь, а аниматор только повторял извинения и в итоге сам отвез пострадавшего на ресепшн. Скорая доставила британца в местную больницу, где ему сделали рентген и укол в колено за €86.

Тем временем отель, по словам Райана, пытался заставить его заплатить за дополнительную ночь, но отступил после того, как мать туриста пригрозила предать историю огласке. В итоге семье мужчины пришлось отложить вылет и выкупить еще два места места в самолете.

МРТ показала разрыв медиальной пателлофеморальной связки, и пострадавшему потребовалась операция. Раз в неделю Райан ходит к психотерапевту и жалуется, что его колено еще не полностью восстановилось, и он по-прежнему испытывает боль, особенно в холодную погоду.

Представитель отеля принес извинения за травму, полученную туристом, и признал, что инцидент произошел из-за «неуместной попытки игривого взаимодействия со стороны сотрудника развлекательной команды отеля».

