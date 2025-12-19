На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова прокомментировала итоги заседания Евросовета

Захарова: итоги заседания Евросовета говорят о нежелании ЕС добиться мира
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета, заявила, что сторонники эскалации украинского конфликта в ЕС, во главе с Урсулой фон дер Ляйен, фактически берут на себя выплату «репараций» Киеву. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В Брюсселе даже не заметили всю абсурдность ситуации для ЕС. В преддверии заседания Евросовета еэсовские лидеры с пеной у рта кричали о необходимости предоставления Украине «репарационного кредита» за счет российских активов. Теперь такой кредит обещан Киеву из средств самого ЕС», — отметила Захарова, добавив, что «еэсовская партия войны», возглавляемая председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, оказалась в положении стороны, выплачивающей репарации коррумпированному «киевскому режиму».

Дипломат также подчеркнула, что решение Евросовета о продолжении финансирования Киева является подтверждением того, что «русофобски настроенные силы в Евросоюзе не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине».

Кроме того, она назвала заявление Евросовета о якобы имеющемся у него «праве» использовать активы РФ для компенсационных выплат Киеву актом «правового нигилизма».

Ранее Евросоюз продлил действие санкций против России.

