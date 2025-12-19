На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько будет стоить доллар к концу декабря

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 82 рубля к концу декабря
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

После заседания ЦБ — к концу декабря — доллар будет стоить 82 рубля, евро — 95–96 рублей, юань — 11,7 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Для динамики рубля сейчас решающим остается соотношение экспортной выручки и спроса на валюту со стороны импортеров. Перед праздниками импорт традиционно ускоряется, поэтому давление на рубль усиливается. При этом поступления от экспорта могут снижаться из-за расширения дисконта на российскую нефть. Частично компенсировать этот фактор помогает бюджетное правило: в декабре объем продаж валюты выше ноябрьского примерно в 1,6 раза. В январе, по нашим оценкам, курсы могут подняться до 85 рублей за доллар, 100 рублей за евро и 12 рублей за юань», — отметил Бахтин.

19 декабря — на итоговом заседании в 2025 году — ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным Investing.com, 19 декабря курс доллара в моменте превысил 81 рубль впервые с 18 ноября. Евро стоил более 93,4 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,3 рубля.

Ранее в Госдуме объяснили, почему ключевая ставка ЦБ должна снижаться.

