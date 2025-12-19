На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мигрант пытался похитить двоих детей в Ленобласти и попал под суд

В Ленобласти будут судить мигранта, пытавшегося похитить двоих детей
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Ленинградской области перед судом предстанет 30-летний иностранец, который пытался похитить двоих детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 24 августа в поселке Вырица. По версии следствия, мигрант решил похитить детей 2012 и 2013 годов рождения и подъехал к малолетним на машине. Он насильно схватил их и потащил к автомобилю. При этом злоумышленник повалил одного из детей на асфальт и причинил ему тем самым физическую боль. Кроме того, он угрожал одному из малолетних, пытаясь подавить сопротивление.

В связи с тем, что дети сопротивлялись, а рядом оказался неравнодушный очевидец, пресекший преступление, злоумышленник не смог довести задуманное до конца.

Прокуратура утвердила в отношении иностранца обвинительное заключение по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ — покушение на похищение человека, совершенное с угрозой насилия в отношении двух несовершеннолетних. Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК начал проверку инцидента с дракой и похищением ребенка в Пулково.

