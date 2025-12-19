На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, когда в 2026 году выгоднее взять кредит

Финансист Трепольский: выгоднее взять кредит во втором полугодии 2026 года
Россиянам выгоднее взять кредит во втором полугодии 2026 года, сказал «Газете.Ru» финансовый эксперт, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Самое удачное окно для оформления кредитов, вероятнее всего, откроется в середине — во второй половине 2026 года, ориентировочно с мая по сентябрь. К этому периоду, по оценкам, ключевая ставка может снизиться до 13–14%, а рыночная ипотека станет заметно доступнее — на уровне около 14–15% годовых. Если заем не срочный, разумнее выждать. Оформлять потребкредит под 20% и выше сейчас экономически невыгодно. В январе условия по займам, по прогнозу, останутся жесткими: для надежных клиентов ставки будут держаться примерно в диапазоне 18–21% годовых, поскольку банки продолжают учитывать повышенные риски и не торопятся удешевлять кредиты вслед за решениями ЦБ», — отметил Трепольский.

19 декабря — на последнем заседании 2025 года — Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Как это повлияет вклады, кредиты и курс рубля — в нашем материале.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар после заседания ЦБ.

