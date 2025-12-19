На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист анонсировал переговоры Уиткоффа с Умеровым

Журналист Равид: Уиткофф проведет переговоры с Умеровым и представителями Европы
Kevin Lamarque/Reuters

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в пятницу, 19 декабря, проведет переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Об этом в социальной сети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По его информации, переговоры состоятся в Майями. В них также примут участие советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании, отметил Равид.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Во встрече приняли участие Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский. Встреча продолжалась пять часов. Позже спецпосланник президента США сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования в республике.

18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получала никаких документов по итогам работы США с Европой и Украиной. По его словам, Кремль готовит определенные контакты с американской стороной.

Ранее Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края.

