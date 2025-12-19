Деревню в Англии захватил рой кровососущих мух

Жители деревни Фирсби в графстве Линкольншир заявляют, что вынуждены держать окна закрытыми и избегать выхода на улицу из-за массового нашествия мух. По их словам, рои насекомых делают жизнь в населенном пункте практически невыносимой и представляют угрозу для домашних животных, пишет The Sun.

Местные жители утверждают, что проблема сохраняется на протяжении нескольких лет, однако в этом году ситуация значительно ухудшилась. Одной из пострадавших стала 60-летняя Зена Томас, проживающая в Фирсби более 30 лет. По ее словам, массовое появление мух началось после открытия предприятия по выращиванию телят, расположенного примерно в восьми метрах от ее дома.

По словам Томас, в этом году рои мух не исчезли даже в зимний период. Она утверждает, что насекомые заполняют дом, сад и автомобили, повреждают оконные рамы и лакокрасочное покрытие, а также делают невозможным использование двора. Женщина заявляет, что из-за ситуации с насекомыми ее дом невозможно продать, а гости отказываются приезжать.

Британка считает, что речь идет о конюшенных мухах — кровососущих насекомых, которые размножаются в навозе и гниющих органических отходах. Она утверждает, что источником проблемы является скотоводческое хозяйство по соседству, однако, по ее словам, обращения в различные инстанции не принесли результата.

Женщина также рассказала, что укусы мух нанесли серьезный вред домашним животным. По рекомендациям ветеринаров одной из ее собак может потребоваться ампутация части уха из-за осложнений после укусов.

Аналогичные жалобы поступают и от других жителей деревни. Один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, заявил, что в некоторые дни ситуация «напоминает фильм ужасов», а автомобили покрываются мухами за считанные секунды. По его словам, наиболее сильно страдают дома, расположенные ближе всего к ферме.

