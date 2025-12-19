На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ужасный конец». В Совфеде оценили выдачу ЕС кредита Киеву

Сенатор Косачев: европейцы заглянули в пропасть
Илья Питалев/РИА Новости

При выдаче Евросоюзом кредита Украине европейцы «заглянули в пропасть». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

«В добрый путь, как говорится. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — написал Косачев перед принятием ЕС решения о финансировании Украины.

По его словам, ЕС столкнулся с «прямым следствием отказа США финансировать Украину». И теперь европейцы «остались один на один» с последствиями госпереворота на Украине 2014 года.

«Проблемы возникли, когда с реинкарнацией Трампа Запад перестал быть коллективным. «Табачок врозь» застал Европу врасплох. Ведь известную сентенцию — для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги — никто не отменял. Но Трамп отменил финансирование Украины из американского бюджета и предложил раскошелиться самим европейцам», — подчеркнул сенатор.

Косачев отметил, что тратить своих денег ЕС на Украину «не желает», да и самих средств на финансирование Киева у Европы «особо не осталось после разрыва взаимовыгодного сотрудничества с Россией». «Воровство» же российских активов «не имеет никакого юридического оправдания» и «юридической защиты от встречных российских исков», написал он.

Напомним, что на саммите, который проходил с 18 по 19 декабря, ЕС принял решение передать Украине кредит на €90 млрд, обеспеченный бюджетом Евросоюза, а не конфискованными российскими активами. Кредит будет беспроцентным и его погашение Киев сможет начать только после выплаты Россией «компенсации». По словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. При этом ЕС оставил за собой право конфисковать российские активы, чтобы погасить задолженность Украины по кредиту.

Ранее спецпредставитель Путина назвал победой отказ ЕС от изъятия активов РФ.

