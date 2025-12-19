На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канцлер Германии уточнил сроки получения Украиной средств ЕС

Мерц: финансирование ЕС станет доступно Украине до второй половины января
Michael Kappeler/Global Look Press

Финансирование Европейского союза станет доступно Украине самое позднее во второй половине января 2026 года. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам первого дня саммита ЕС, передает ТАСС.

По его словам, Украине эти средства понадобятся примерно с апреля или мая.

«Финансирование Украины в первом квартале 2026 года полностью обеспечено. Поэтому мы не спешим мобилизовать деньги в одночасье», — добавил политик.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Президент России Владимир Путин до этого называл «воровством» планы ЕС по использованию российских активов.

Ранее премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен когда-либо возвращать активы России.

Санкции против России
