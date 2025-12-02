На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море

Генерал Липовой: Киев атакует танкеры в Черном море, чтобы сорвать мирный трек
Telegram-канал «SHOT»

Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал удары по танкерам в Черном море. По его мнению, Киев таким образом пытается сорвать попытки урегулирования конфликта.

»Украина сейчас еще раз показала свою террористическую сущность. И если у нее идут неудачи, потери на поле боя, то она вот такими террористическими атаками пытается показать своим хозяевам, что они еще на что-то способны», — сказал Липовой.

Он подчеркнул, что атаки на суда не повлияют на ход боевых действий. «Украина уже проиграла на сухопутном направлении. Проиграет и на морском», уверен эксперт.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее в Эстонии высказались об атаках на танкеры с российской нефтью.

