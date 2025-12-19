Россиянин откусил оппоненту нос во время потасовки и поплатился

Во Владимирской области мужчина откусил оппоненту нос и поплатился в суде

Во Владимирской области вынесли приговор мужчине, который во время потасовки откусил оппоненту нос. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 7 декабря прошлого года — между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один откусил другому нос.

Нападавшего осудили по части 1 статьи 111 УК РФ. Пострадавшему оказались причинены травмы в виде рвано-укушенной раны и ампутации крыла носа — это квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Мужчина понес расходы на лечение и восстановление внешности.

18 декабря суд рассмотрел исковые требования пострадавшего и постановил взыскать с нападавшего компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей и материальный ущерб в сумме почти 378 тысяч рублей.

Ранее мужчина откусил уши своей сожительнице и съел их.