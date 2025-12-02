Путин раскрыл, какой ответ Россия даст на атаки на танкеры в Черном море

Путин: Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по портам Украины

Российская Федерация в ответ на атаки на танкеры расширит номенклатуру ударов по портам Украины и по судам, заходящим туда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе брифинга после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

«Мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», — сказал он.

Также глава государства назвал самую радикальную ответную меру на такое пиратство ВСУ в Черном море, который может предпринять Россия. По его словам, речь идет об отрезании Украины от моря.

«Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе», — добавил российский лидер.

2 декабря у берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с военно-морскими силами страны.

