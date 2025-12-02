На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустину предложили запустить ипотеку под 1% для некоторых семей

В России необходимо запустить новую льготную ипотечную программу для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Предоставлять жилищный кредит им следует по ставке в 1% годовых. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В обращении депутат напомнил, что сегодня для семей с детьми доступна льготная ипотека под 6%. Однако эта мера не учитывает, что финансовая нагрузка у родителей детей-инвалидов выше, чем у других. Так, им приходится тратиться на лечение, реабилитацию, специальный уход. Кроме того, один из родителей вынужден уйти с работы, чтобы заботиться о ребенке, поэтому существующие сегодня условия кредитования многие из них не могут потянуть. Для таких семей, по мнению парламентария, нужна своя, отдельная программа со ставкой в 1%.

Миронов также привел статистику Фонда соцстрахования РФ, согласно которой сегодня в стране проживают более 780 тысяч детей-инвалидов. Из этого следует, что в улучшении жилищных условий нуждаются сотни тысяч семей, которым, к тому же, требуется особое пространство, включая адаптированную планировку квартиры.

«Квартира должна быть больше обычной, требуются широкие дверные проемы, безбарьерный вход, адаптированные санузлы, доступный лифт», — перечислил депутат.

Более того, в квартирах для таких семей должно быть несколько комнат, зона для хранения специальных приспособлений и медикаментов – все эти факторы в разы повышают стоимость жилья, делая его недоступным для семей, подчеркнул Миронов.

Напомним, до этого он также выступил с инициативой пересмотреть условия льготной ипотеки для семей под 6%. Депутат призвал распространить ее на семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет, а стоимость кредита снизить до 4%. Это позволит сделать ипотеку доступной для большего числа россиян, убежден парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили несколько способов сделать жилье доступнее.

