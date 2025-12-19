Путин заявил, что семейная ипотека должна быть направлена не на строителей, а на семьи

Путин заявил, что семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей

Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строителей, сколько на поддержку российских семей. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что семейная ипотека «работает», и при этом «наполняет жизнью строительный сектор».

«Но даже в этом случае, даже там, где разрешено приобретать жилье со вторичного рынка, все равно еще есть ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена на поддержку семей», — сказал глава российского государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин пообещал расширить семейную ипотеку на вторичный рынок.