Путин возмутился словами Рютте о войне с Россией

Путин: Рютте умный и системный политик, но что он несет о войне с Россией

Президент России Владимир Путин, характеризуя генерального секретаря НАТО Марка Рютте, отметил его интеллект и системность, однако выразил недоумение в связи с его заявлениями о возможности войны с Россией. Своим мнением российский лидер поделился в ходе прямой линии.

«Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО господином Рютте. Умный человек, я знаю, умный, системный и эффективный премьер-министр был. <...> Но что он несет? Мне так хочется спросить: слушай, ну, что ты говоришь про войну с Россией?» — заявил Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин снова опроверг сообщения о возможном нападении России на Европу.