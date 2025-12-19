На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин обвинил Европу во вмешательстве в выборы в США

Путин: Европа совершенно очевидно вмешивалась в американские выборы
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Европейские страны, в отличие от России, вмешивались в выборы в США. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сказал глава государства, в конфликтах между Европой и американским лидером Дональдом Трампом нет ничего неожиданного или удивительного. Он обратил внимание, что европейские политические элиты во время выборов в США в 2024 году поддерживали Демократическую партию и ее кандидата Камалу Харрис.

«Делали это достаточно прямолинейно, если не сказать нагло», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что раньше РФ обвиняли в том, что она вмешивалась в американские выборы. Однако эта информация не подтвердилась.

«А вот политические элиты Европы вмешивались, причем впрямую <...>. Это было совершенно очевидно, заметно и неприкрыто. Они и сейчас, мне кажется, рассчитывают на то, что после промежуточных выборов в конгресс США осенью следующего года политический ландшафт несколько изменится, <...> и они смогут оказывать большее давление на Трампа», — сказал Путин.

Президент РФ проводит прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. К текущему моменту количество вопросов, направленных россиянами на прямую линию, превысило 3 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин предупредил Европу о последствиях изъятия российских активов.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами