Путин обвинил Европу во вмешательстве в выборы в США

Европейские страны, в отличие от России, вмешивались в выборы в США. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сказал глава государства, в конфликтах между Европой и американским лидером Дональдом Трампом нет ничего неожиданного или удивительного. Он обратил внимание, что европейские политические элиты во время выборов в США в 2024 году поддерживали Демократическую партию и ее кандидата Камалу Харрис.

«Делали это достаточно прямолинейно, если не сказать нагло», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что раньше РФ обвиняли в том, что она вмешивалась в американские выборы. Однако эта информация не подтвердилась.

«А вот политические элиты Европы вмешивались, причем впрямую <...>. Это было совершенно очевидно, заметно и неприкрыто. Они и сейчас, мне кажется, рассчитывают на то, что после промежуточных выборов в конгресс США осенью следующего года политический ландшафт несколько изменится, <...> и они смогут оказывать большее давление на Трампа», — сказал Путин.

Президент РФ проводит прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. К текущему моменту количество вопросов, направленных россиянами на прямую линию, превысило 3 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин предупредил Европу о последствиях изъятия российских активов.