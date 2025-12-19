Путин напомнил слова Гельмута Коля о будущем Европы и России

Путин напомнил слова Гельмута Коля о том, что ЕС должен быть вместе с Россией

Президент Российской Федерации Владимир Путин сослался на высказывание Гельмута Коля, сделанное в 1993 году, о том, что будущее Европы неразрывно связано с Россией. Об этом российский лидер заявил в эфире «Прямой линии с президентом России».

«Высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германия, господин Коль, — это было в 1993 году еще. Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохранится в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — вспомнил он.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Путин заявил, что Запад ведет борьбу против России, используя в качестве инструмента украинских националистов.

По словам российского лидера, объединение и взаимодополнение потенциалов России и Европы привело бы к процветанию, а не к нынешнему противостоянию.

Путин также подчеркнул, что в условиях плодотворного сотрудничества совокупный ВВП России и Европы, рассчитанный по паритету покупательной способности, превзошел бы аналогичный показатель Соединенных Штатов.

В ходе прямой трансляции 19 декабря президент Российской Федерации представил итоги 2025 года, а также ответил на вопросы, предварительно отобранные специалистами и волонтерской группой из числа присланных журналистами и гражданами. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин снова опроверг сообщения о возможном нападении России на Европу.