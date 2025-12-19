На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин напомнил слова Гельмута Коля о будущем Европы и России

Путин напомнил слова Гельмута Коля о том, что ЕС должен быть вместе с Россией
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин сослался на высказывание Гельмута Коля, сделанное в 1993 году, о том, что будущее Европы неразрывно связано с Россией. Об этом российский лидер заявил в эфире «Прямой линии с президентом России».

«Высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германия, господин Коль, — это было в 1993 году еще. Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохранится в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — вспомнил он.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Путин заявил, что Запад ведет борьбу против России, используя в качестве инструмента украинских националистов.

По словам российского лидера, объединение и взаимодополнение потенциалов России и Европы привело бы к процветанию, а не к нынешнему противостоянию.

Путин также подчеркнул, что в условиях плодотворного сотрудничества совокупный ВВП России и Европы, рассчитанный по паритету покупательной способности, превзошел бы аналогичный показатель Соединенных Штатов.

В ходе прямой трансляции 19 декабря президент Российской Федерации представил итоги 2025 года, а также ответил на вопросы, предварительно отобранные специалистами и волонтерской группой из числа присланных журналистами и гражданами. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин снова опроверг сообщения о возможном нападении России на Европу.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами