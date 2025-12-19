Путин высказался о новых требованиях по «отработке» выпускниками медвузов

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что новые требования к выпускникам медицинских вузов об отработке по системе ОМС не являются избыточными.

«С 1 марта следующего года вступает в силу порядок, согласно которому после ординатуры, если человек учится на бесплатной форме обучения, на бюджетной форме обучения, он должен будет отработать определенное время», — заявил он.

Путин объяснил, что отработка медиками будут проводиться в местах, где есть такая необходимость. Он добавил, что в сельской местности она будет короче, а в больших городах — подольше. Глава государства подчеркнул, что медики вольны выбирать, подписывать договор о бюджетном обучении или нет. В случае подписания возникает обязанность отработать то, что он получил образование на безвозмездной основе. В противном случае человек может учиться платно.

Президент подчеркнул, что речь не идет о какой-то конкретной местности, которая будет присваиваться для отработки. Выпускники просто должны «отработать по специальности». Путин не исключил, что в будущем обязательную отработку могут отменить.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Госдуме допустили, что количество абитуриентов в медвузы снизится из-за отработок.