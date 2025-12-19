На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о новых требованиях по «отработке» выпускниками медвузов

Путин: требования по отработке выпускниками медвузов не являются избыточными
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что новые требования к выпускникам медицинских вузов об отработке по системе ОМС не являются избыточными.

«С 1 марта следующего года вступает в силу порядок, согласно которому после ординатуры, если человек учится на бесплатной форме обучения, на бюджетной форме обучения, он должен будет отработать определенное время», — заявил он.

Путин объяснил, что отработка медиками будут проводиться в местах, где есть такая необходимость. Он добавил, что в сельской местности она будет короче, а в больших городах — подольше. Глава государства подчеркнул, что медики вольны выбирать, подписывать договор о бюджетном обучении или нет. В случае подписания возникает обязанность отработать то, что он получил образование на безвозмездной основе. В противном случае человек может учиться платно.

Президент подчеркнул, что речь не идет о какой-то конкретной местности, которая будет присваиваться для отработки. Выпускники просто должны «отработать по специальности». Путин не исключил, что в будущем обязательную отработку могут отменить.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Госдуме допустили, что количество абитуриентов в медвузы снизится из-за отработок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами