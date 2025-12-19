Путин заявил, что Россия продолжает подвергаться санкционному давлению

Путин: санкционное давление на РФ продолжается, в том числе в работе с Сербией

Россия продолжает подвергаться санкционному давлению, в том числе в вопросах сотрудничества с Сербией в нефтяной сфере. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, несмотря на внешнее стремление наладить отношения, санкционное давление, а это часть политики с позиции силы, безусловно, продолжается», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это касается и «Газпромнефти», которая является собственником компании «Нефтяная индустрия Сербии» («НИС»). По словам российссийского лидера, «Газпромнефть» вложила более $3 млрд в дочернюю компанию, превратив ее в современное и эффективно работающее предприятие. В результате «НИС» стала основным налогоплательщиком в Сербии.

«Мы знаем, что вокруг этого происходит», — отметил Путин.

В то же время президент добавил, что Москва исходит из того, что Белград будет исполнять взятые на себя обязательства. В противном случае у РФ возникнет вопрос, как дальше вкладывать деньги в экономику Сербии, предупредил российский лидер.

Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В ноябре министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что власти страны рассматривают возможность национализации «НИС». Это происходит на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из компании.

