На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия продолжает подвергаться санкционному давлению

Путин: санкционное давление на РФ продолжается, в том числе в работе с Сербией
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Россия продолжает подвергаться санкционному давлению, в том числе в вопросах сотрудничества с Сербией в нефтяной сфере. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, несмотря на внешнее стремление наладить отношения, санкционное давление, а это часть политики с позиции силы, безусловно, продолжается», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это касается и «Газпромнефти», которая является собственником компании «Нефтяная индустрия Сербии» («НИС»). По словам российссийского лидера, «Газпромнефть» вложила более $3 млрд в дочернюю компанию, превратив ее в современное и эффективно работающее предприятие. В результате «НИС» стала основным налогоплательщиком в Сербии.

«Мы знаем, что вокруг этого происходит», — отметил Путин.

В то же время президент добавил, что Москва исходит из того, что Белград будет исполнять взятые на себя обязательства. В противном случае у РФ возникнет вопрос, как дальше вкладывать деньги в экономику Сербии, предупредил российский лидер.

Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В ноябре министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что власти страны рассматривают возможность национализации «НИС». Это происходит на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из компании.

Ранее в Сербии рассказали, когда примут решение по «НИС».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами