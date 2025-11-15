На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белград рассматривает национализацию «Нефтяной индустрии Сербии»

Сербия рассматривает возможность национализации компании NIS на фоне санкций
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

На фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), Белград рассматривает возможность ее национализации. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Министр отметила необходимость принятия крайне непростых решений для страны.

«Функционирование NIS критически важно для нас – для нашей страны, нашей экономики и наших граждан», – подчеркнула она.

Джедович-Ханданович напомнила, что руководство страны традиционно выступало против национализации, однако текущая ситуация становится критической. Она также сообщила о проведении экстренного заседания правительства 16 ноября.

Глава энергетического ведомства выразила надежду на то, что российская сторона учтет тот уровень давления, которому подвергается Белград.

11 ноября министр заявила, что российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.

США назвали условие для снятия санкций с «Нефтяной индустрии Сербии»

