Вучич назвал дату принятия решения по российско-сербской NIS

Белград примет решение по ситуации с российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) 15 января, если Россия к данной дате не продаст третьей стороне контрольный пакет акций компании, находящейся под санкциями США. Об этом сообщил сербский президент Александар Вучич, передает РИА Новости.

Выступая после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний, глава государства заявил, что власти Сербии не получили ответа от Соединенных Штатов на запрос о приостановке санкций против NIS, которые вступили в силу 9 октября.

«Мы говорим, что 15 января мы проводим черту (принимаем решение. — «Газета.Ru») в худшем случае, если они (российская сторона. – «Газета.Ru») до тех пор не подпишут договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем хотят, это их вопрос», — сказал Вучич.

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из NIS, Белград рассматривает возможность национализации компании.

11 ноября она рассказала, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.

Ранее в США назвали условие для снятия санкций с «Нефтяной индустрии Сербии».