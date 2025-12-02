На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вучич назвал дату принятия решения по российско-сербской NIS

Вучич заявил, что власти Сербии примут решение по NIS 15 января
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Белград примет решение по ситуации с российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) 15 января, если Россия к данной дате не продаст третьей стороне контрольный пакет акций компании, находящейся под санкциями США. Об этом сообщил сербский президент Александар Вучич, передает РИА Новости.

Выступая после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний, глава государства заявил, что власти Сербии не получили ответа от Соединенных Штатов на запрос о приостановке санкций против NIS, которые вступили в силу 9 октября.

«Мы говорим, что 15 января мы проводим черту (принимаем решение. — «Газета.Ru») в худшем случае, если они (российская сторона. – «Газета.Ru») до тех пор не подпишут договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем хотят, это их вопрос», — сказал Вучич.

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из NIS, Белград рассматривает возможность национализации компании.

11 ноября она рассказала, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.

Ранее в США назвали условие для снятия санкций с «Нефтяной индустрии Сербии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами