Путин пообещал подумать над продлением выплаты пособия по уходу за ребенком

Путин: кабмин изучит, как продлить выплату пособия по уходу за ребенком до 3 лет

Правительству России предстоит подумать, как продлить выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом глава государства назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных организаций.

Сегодня граждане получают пособия по уходу за ребенком до тех пор, пока ему не исполнится 1,5 года.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

8 декабря сообщалось, что в начале 2026 года в России повысятся страховые пенсии после индексации на 7,6%. Индексация затронет в первую очередь страховые пенсии по старости. Также с января у военных пенсионеров вырастет коэффициент денежного довольствия до 93,59%, а в октябре следующего года ожидается очередное повышение.

Кроме того, коснется индексация и выплат для семей с детьми. Так, размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 28 тыс. 773 рубля. Ежемесячное пособие вырастет до минимального уровня в 10 тыс. 790 рублей, максимального при страховке – до 83 тыс. рублей.

Ранее Путин заявил о планах стимулировать рост зарплат россиян.