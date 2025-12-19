В ЕС пригрозили последствиями странам, отказавшимся финансировать Украину

Евросоюз заставит Чехию, Венгрию и Словакию политически «заплатить» за отказ финансировать Украину и предоставлять ей деньги в рамках кредита на €90 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Они не обязаны платить, но мы заставим их заплатить за это [политически]», — цитирует FT высокопоставленного европейского чиновника.

Издание пишет, что утвержденная ЕС 19 декабря схема о предоставлении Украине кредита, обеспеченного бюджетом Евросоюза, «не будет нести никаких финансовых обязательств перед Чехией, Венгрией и Словакией», так как эти три страны не поддержали использование средств ЕС для финансирования Украины.

Использовать общий бюджет ЕС для выдачи кредита Украине предложили в первую очередь Франция и Италия, пишет FT.

Кредит в размере €90 млрд планируется привлечь из неиспользованных средств общего бюджета ЕС на финансирование Украины в течение следующих двух лет. Кредит будет беспроцентным, погасить его Киеву разрешили только после выплаты Россией «компенсации». Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что деньги пойдут на покрытие главных финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Канцлер Германии Фрадрих Мерц пояснил, что деньги станут доступны Украине со второй половины января 2026 года.

При этом ЕС еще может конфисковать российские активы, чтобы погасить задолженность Украины по кредиту, и Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над этим проектом.

Ранее в Совфеде оценили выдачу ЕС кредита Киеву.