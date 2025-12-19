Три страны Евросоюза юридически отказались финансировать Украину

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на €90 млрд под 0% на 2026–2027 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС по Украине.

В документе отмечается, что три государства не стали подписывать данный документ.

В нем говорится, что мобилизация финансовых ресурсов для бюджета ЕС в качестве гарантий кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что кредит для Украины будет беспроцентным, погашение долга должно начинаться только после выплаты «компенсации».

Мерц уточнил, что Евросоюз будет финансировать Украину на €90 млрд, но оставляет за собой право использовать экспроприированные средства. В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита согласовали финансовую помощь Украине сроком на два года.

Ранее премьер Венгрии раскритиковал кредит Евросоюза для Украины.