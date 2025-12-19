На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три страны Евросоюза юридически отказались финансировать Украину

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались финансировать Киев
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на €90 млрд под 0% на 2026–2027 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС по Украине.

В документе отмечается, что три государства не стали подписывать данный документ.

В нем говорится, что мобилизация финансовых ресурсов для бюджета ЕС в качестве гарантий кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что кредит для Украины будет беспроцентным, погашение долга должно начинаться только после выплаты «компенсации».

Мерц уточнил, что Евросоюз будет финансировать Украину на €90 млрд, но оставляет за собой право использовать экспроприированные средства. В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита согласовали финансовую помощь Украине сроком на два года.

Ранее премьер Венгрии раскритиковал кредит Евросоюза для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами