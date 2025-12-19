Путин предложил семьям брать ипотеку в регионах со сниженной ставкой

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии посоветовал молодым семьям брать ипотеку в регионах со сниженной ставкой.
Глава российского государства отметил, что семейную ипотеку нужно брать там, где будет 2%, а не 6%.
«Можно взять ипотеку там — с милым рай и в шалаше, поэтому это будет не шалаш, это будет квартира», — сказал он.
19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.
Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.
Ранее Путин призвал внимательно покупать жилье.