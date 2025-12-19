На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У женщины остановилось сердце после операции по подтяжке живота и ягодиц в Турции

Британка перенесла три сердечных приступа и не выжила после подтяжки живота
ITV

Жительница Великобритании перенесла три сердечных приступа после подтяжки ягодиц и живота в Турции. Об этом сообщает The Sun.

Софи Хант, 34‑летняя мать двоих детей шеф-повар из Нортгемптона, отправилась в Стамбул, чтобы сделать популярные косметические операции — подтяжку живота и бразильскую подтяжку ягодиц (BBL) в частной клинике в районе Нишанташи.

Вскоре после хирургического вмешательства у пациентки произошла «внезапная потеря сознания». Ей провели реанимационные мероприятия, но в машине скорой помощи по пути в другую больницу у женщины случился второй сердечный приступ. В итоге у британки развилась полиорганная недостаточность, и медикам не удалось реанимировать ее после третьей остановки сердца.

Семья Софи считает, что она не была готова к этим процедурам, но операции были проведены, несмотря на то, что еще до вмешательства отмечались аномальные показатели ЭКГ, что указывает на нарушения в работе сердца. Кроме того, по мнению матери пострадавшей, во время липосакции могли быть нарушены безопасные объемы удаления и введения жира.

Турецкие эксперты пришли к выводу о том, что у пациентки не было известных хронических заболеваний, а осложнения развились после абдоминопластики и липосакции. Впоследствии тело британки было доставлено на родину.

Ранее мать троих детей попала в реанимацию, сделав две пластические операции во Вьетнаме.

