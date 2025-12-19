Путин назвал аморальными попытки обогатиться за счет многодетных семей

Президент России, отвечая на вопрос в ходе Прямой линии, назвал ошибкой отказ в мерах поддержки многодетным семьям при небольшом превышении порога нуждаемости. Он подчеркнул, что попытки получить какие-либо доходы за счет таких семей выглядят аморально.

«Здесь никакой экономии нет, попытки получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально», — подчеркнул Путин.

Президент также напомнил, что, принимая любое решение, власти прежде всего должны думать о семьях и их доходах.

«Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика государства», — отметил Путин.

Глава государства также обратил внимание, что нынешних мер поддержки семей «недостаточно», добавив, что планируется совершенствовать эту систему, потому что вся политика государства и на федеральном, и на внешнем уровне «должна вокруг этого крутиться».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми в 2026 году.