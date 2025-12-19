На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал аморальными попытки обогатиться за счет многодетных семей

Путин: попытки получить доходы за счет многодетных семей выглядят аморально
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент России, отвечая на вопрос в ходе Прямой линии, назвал ошибкой отказ в мерах поддержки многодетным семьям при небольшом превышении порога нуждаемости. Он подчеркнул, что попытки получить какие-либо доходы за счет таких семей выглядят аморально.

«Здесь никакой экономии нет, попытки получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально», — подчеркнул Путин.

Президент также напомнил, что, принимая любое решение, власти прежде всего должны думать о семьях и их доходах.

«Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика государства», — отметил Путин.

Глава государства также обратил внимание, что нынешних мер поддержки семей «недостаточно», добавив, что планируется совершенствовать эту систему, потому что вся политика государства и на федеральном, и на внешнем уровне «должна вокруг этого крутиться».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми в 2026 году.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами