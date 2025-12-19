Российский рынок акций перешел в минус после решения ЦБ по ключевой ставке

Российский рынок перешел к снижению после решения ЦБ РФ снизить ставку до 16%

Российский рынок акций перешел к снижению после решения Центробанка РФ снизить ключевую ставку до 16%. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что по данным на 13:25 мск и до публикации решения регулятора, индекс Мосбиржи рос на 1,06%, до 2 782,39 пункта, индекс РТС также рос на 1,06%, до 1 095,23 пункта.

После принятия решения ЦБ РФ о снижении ставки, индекс Мосбиржи пошел на снижение и находился на уровне 2 745,11 пункта (-0,29%), индекс РТС снижался на 0,29%, до 1 080,04 пункта.

До этого стало известно, что ЦБ на заседании 19 декабря решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России пояснил, что экономика продолжает постепенно возвращаться к более ровному, сбалансированному росту. В ноябре устойчивые темпы повышения цен снизились, однако за последние месяцы инфляционные ожидания населения и бизнеса немного выросли. Кредитование при этом остается активным.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4,0–5,0%. Устойчивый темп инфляции, близкий к 4%, ожидается во второй половине 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция, по расчетам ЦБ, будет удерживаться на цели.

Ранее Путин назвал цель повышения налогов в России.