Мишустин рассказал об уровне безработицы в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства Российской Федерации доложил об уровне безработицы в России. Его слова передает ТАСС.

«Уровень безработицы по итогам августа, по данным Росстата, достиг 2,1%», — отметил премьер-министр страны.

Мишустин также сообщил о том, что по итогам семи месяцев зарплаты россиян выросли на 4,5%. В то же время премьер-министр подчеркнул, что правительство одновременно занимается «повышением эффективности реального сектора и социальной сферы».

1 октября в Федеральной службе государственной статистики уточнили, что численность россиян в возрасте от 15 лет в августе составила 76,5 млн человек, из которых 75 млн занимались экономической деятельностью, то есть были трудоустроены.

По данным Росстата, средняя продолжительность поиска работы безработными в августе у женщин равнялась 4,9 месяца, у мужчин — 5,2 месяца. Уровень безработицы составил 2,1% (от 76,5 млн человек). При этом среди сельских жителей он был выше, чем среди городских.

Ранее Путин сообщил, что безработица в стране остается на историческом минимуме.