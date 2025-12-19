Путин оценил речь Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания

Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире смотрел выступление коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, рассказал сам российский лидер.

«Должен его (Лукашенко — «Газета.Ru») поздравить. Это очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление», — сказал Путин.

19 декабря президент РФ в прямом эфире подводит итоги текущего года и отвечает на вопросы журналистов и граждан. Всего на прямую линию поступили более 2,6 млн обращений. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

18 декабря Лукашенко принял участие в заседании VII Всебелорусского народного собрания. В ходе мероприятия он обратился с посланием к народу и парламенту республики.

В частности, глава государства обратил внимание, что в данный момент в мире существуют четыре полюса силы — РФ, Китай, США и Европейский союз (ЕС). Однако их число может сократиться, так как ЕС рискует «рухнуть» из-за «внутреннего раздрая и истеричных требований».

Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор.