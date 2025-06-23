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Спрогнозирован уровень безработицы в следующие четыре года

Маркетолог Храмова: уровень безработицы в России составит 2,5% в 2025–2028 годах
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Максим Богодвид/РИА Новости

Уровень безработицы в России составит 2,5% в 2025–2028 годах, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова.

«В последние годы много говорят о кадровом голоде на рынке. В основе кадрового голода лежат различные факторы: рост индекса промышленного производства, демография, низкий уровень зарплаты, нехватка «рабочих» рук. Особенно остро кадровые проблемы проявляются в регионах с существенным оттоком населения. Вместе с этим на рынке труда на конец 2024-го — начало 2025 годов наблюдается рекордно низкий уровень безработицы за длительный период (2,3–2,4% соответственно). Снижение безработицы связано с миграционным оттоком трудоспособного населения в другие страны, естественной убылью населения и СВО», — отметила Храмова.

По ее словам, ситуация на рынке труда может измениться после завершения СВО. Молодые трудоспособные мужчины вернутся на свои рабочие места и будут заполнять вакансии, пояснила Храмова.

Однако, по ее оценке, это произойдет со временем, после адаптации мужчин, вернувшихся с СВО к мирным условиям. Эксперт призвала учитывать, что после сумм контрактных выплат их зарплатные ожидания повысятся, и многие не будут готовы работать за «скромные» зарплаты, а компании не смогут пойти на эти условия.

Храмова также сказала, что отрасль строительства — «топ» по кадровому дефициту. Эксперт уточнила — чтобы сгладить колебания спроса, требуется комплексная господдержка. Рабочие должны быть удовлетворены уровнем зарплаты, соцпакетом, улучшенными условиями труда и прочими «бонусами», заключила эксперт.

Ранее эксперт рассказала, как определить перспективность профессии.

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