Путин предложил увеличить часы пребывания детей в детских садах

Президент Владимир Путин во время Прямой линии заявил о необходимости продумать увеличение времени, которое дети проводят в яслях и детских садах.

Глава государства подчеркнул, что при реновации детских садов следует сразу учитывать создание ясельных групп. Он также предложил продлить время работы детских учреждений, например, до 20:00, отметив, что для этого потребуется увеличение числа воспитателей.

По словам Путина, ограничения, мешающие расширению часов работы детсадов, связаны только с бюджетными возможностями. Он добавил, что правительству предстоит продумать общие решения для таких задач, а также обеспечить возможность для родителей, прежде всего мам, выйти на работу. Президент отметил, что в стране уже реализуется масштабная программа по реновации школ и детских садов.

«Я хочу, чтобы меня коллеги в регионах тоже услышали, когда решаются вопросы по реновации детских садов, конечно, было бы правильно сразу решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы», — сказал Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

