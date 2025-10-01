На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Безработица в России обновила исторический минимум

Росстат: безработица в России в августе 2025 года составила 2,1%
Максим Богодвид/РИА Новости

Безработица в России в августе обновила исторический минимум и составила 2,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Федеральной службе государственной статистики уточнили, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе текущего года была равна 76,5 млн человек, из которых 75 млн человек занимались экономической деятельностью.

«В августе 2025 года 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда)», — говорится в публикации.

Таким образом, уровень безработицы составил 2,1% (без исключения сезонного фактора). При этом среди сельских жителей (3,1%) он выше, чем среди городских (1,8%).

По данным Росстата, средняя продолжительность поиска работы безработными в августе у женщин равнялась 4,9 месяца, у мужчин — 5,2 месяца.

В августе президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в стране остается на историческом минимуме, но наблюдается рост скрытой безработицы — численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. По словам главы государства, в начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, на конец июня — 153 тысячи человек, а на 8 августа — 199 тысяч человек.

Ранее безработица в России оказалась самой низкой в G20.

