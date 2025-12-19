В России сильно упали продажи автомобилей Sollers

В ноябре 2025 года на российском рынке было продано 909 новых автомобиля марки Sollers, что на 25% ниже показателя ноября 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в ноябре 2025 года было продано 497 коммерческих автомобиля Atlant, 116 единиц модели ST6, 98 штук – ST8, 28 единиц – ST9. Кроме этого, было реализовано 79 компактных грузопассажирских фургонов SF1, 73 малотоннажных грузовика Argo и 1 новый минивэн SP1.

Также было продано 13 автобусов SA9 и 5 среднетоннажных грузовых автомобилей (три из них – TR80 и по одному – TR120 и TR180).

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

