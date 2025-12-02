На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением

Путин: снижение инфляции стало важным достижением в 2025 году
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Снижение инфляции стало важным достижением в 2025 году. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!», передает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что рассчитывает на закрепление данной тенденции.

«Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка. Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал», — сказал президент России.

2 декабря первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что пика инфляции в России стоит ожидать в начале 2026 года. По его словам, на этот период придется пиковый рост потребительских цен. Пьянов уточнил, что у россиян остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами