Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением

Снижение инфляции стало важным достижением в 2025 году. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!», передает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что рассчитывает на закрепление данной тенденции.

«Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка. Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал», — сказал президент России.

2 декабря первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что пика инфляции в России стоит ожидать в начале 2026 года. По его словам, на этот период придется пиковый рост потребительских цен. Пьянов уточнил, что у россиян остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.