В Британии рассказали о «политическом ударе» для двух лидеров ЕС

FT: решение ЕС не изымать активы у России ударило по Мерцу и фон дер Ляйен

Решение ЕС использовать для выдачи кредита Украине собственные деньги, а не российские замороженные активы «является политическим ударом» для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет газета Financial Times.

«Решение использовать для финансирования Украины деньги европейских налогоплательщиков, а не российские активы, является политическим ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые предложили и отстаивали концепцию «репарационного займа», а также пытались давить на премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чтобы он отказался от своих возражений» — пишет издание.

По информации Financial Times, при обсуждении изъятия российских активов на саммите ЕС 18-19 декабря Бельгия требовала «масштабных гарантий» для покрытия любых финансовых рисков, связанных с судебными разбирательствами и ответными мерами со стороны России. Это заставило других лидеров отклонить решение о конфискации активов.

По словам чиновников, Франция и Италия в первую очередь призывали выдвинуть «альтернативное предложение» с использованием общего бюджета ЕС.

Обсуждения длились 16 часов, и в итоге европейские лидера договорились привлечь €90 млрд из неиспользованных средств общего бюджета блока на финансирование Украины в течение следующих двух лет. Таким образом, кредит оказался обеспечен бюджетом Евросоюза, а не конфискованными российскими активами.

При этом лидеры стран согласились, что никакие финансовые обязательства не понесут три страны: Чехия, Венгрия и Словакия. Они заявили о том, что не поддержат использование средств ЕС для финансирования Украины.

Кредит будет беспроцентным и его погашение Киев сможет начать только после выплаты Россией «компенсации». По словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. При этом ЕС оставил за собой право конфисковать российские активы, чтобы погасить задолженность Украины по кредиту.

Ранее Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за выдачу кредита ЕС.